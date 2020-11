tmw Vazquez sull'amico Dybala: "Stiamogli vicino: tornerà grande e a fare magie"

Lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Franco Vazquez ha parlato anche del suo amico e connazionale Paulo Dybala. "L'ho sentito anche di recente -spiega El Mudo, trequartista del Siviglia in scadenza in estate e che sogna di tornare in Italia-. Può darsi che non sia in un gran periodo ma non si può negare quel che ha dato in tutti questi anni alla Juventus. Ha fatto tanti gol, ha fatto sempre molto bene, dobbiamo stargli vicino per farlo tornare quello che è sempre stato".