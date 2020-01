TMW - Verona, Pessina: "Juric mi sta facendo crescere tanto"

Fonte: Dall'inviato Luca Chiarini

Il centrocampista dell’Hellas Verona Matteo Pessina ha commentato in zona mista il largo successo arrivato oggi contro il Lecce: “I gol? Sono contento soprattutto per questa vittoria che è stata entusiasmante, li abbiamo messi sotto proprio dal punto di vista del gioco. È un risultato che ci dà tanta fiducia, siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo”.

Corri più di tutti dall’inizio alla fine. “Ci ho sempre lavorato, penso che sia un aspetto che si può sempre migliorare lavorando sotto il profilo fisico. Poi un po’ ce l’ho di mio e quindi sono sulla buona strada”.

Juric parla sempre bene di te. “Mi sta facendo crescere sotto vari aspetti, uno su tutti la possibilità di farmi giocare in più zone del campo. Lui mi dà delle indicazioni precise e io cerco di rispettarle. Cerco di ripetere quello che mi dice il mister, è quello che dà qualità al gioco”.

Ti aspettavi questa continuità in Serie A? “Ci speravo e sono contento di questa cosa, vuol dire che sto facendo bene e sto aiutando il Verona. Stiamo facendo tutti benissimo, è un gran gruppo, facciamo divertire i tifosi e questo è importante”.

Una dedica per il gol? “Penso di dedicarlo a questa squadra che mi ha messo delle condizioni di poter fare gol e mi sta dando tante soddisfazioni anche personali. Questa squadra sta facendo bene e si merita il meglio”.

Capitolo salvezza chiuso? “Non è chiuso, mancano ancora dei punti, tanti. Abbiamo sempre giocato con questo obiettivo e stiamo giocando bene, continuiamo così”.