tmw Via al Consiglio Federale: presenti Gravina e Lotito. Gli altri in videoconferenza

Dopo l’annuncio di ieri del Ministro Spadafora sulla ripresa degli allenamenti di squadra, quella di oggi sarà un’altra giornata campale per il calcio italiano. Alle 12 infatti prenderà il via il Consiglio Federale indetto dal presidente Gabriele Gravina: i massimi vertici del calcio dovranno discutere della ripresa degli allenamenti, ovviamente, ma anche e soprattutto tracciare una o più strade da seguire per l’immediato futuro. Le domande a cui cercare una risposta sono tante, ma due in particolare sembrano avere un peso specifico più importante delle altre. Come procedere se il campionato di Serie A potrà ripartire? Cosa fare se la situazione epidemiologica obbligherà a fermare tutto?

Alle 12, dunque, via al Consiglio Federale. Tutti i protagonisti attesi saranno collegati in video-call, ad esclusione del presidente Gravina, dei consiglieri romani (Lotito e Ghirelli) e di Sibilia, che sono presenti fisicamente. Di seguito le immagini di TMW:



Ore 12: fissato Consiglio Federale con tutte le parti collegate in videoconferenza.

Presenti fisicamente #Gravina e i consiglieri romani #Lotito e #Ghirelli

Ecco l'arrivo del patron biancoceleste

🎥 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/eQqxg7P47Y — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 20, 2020