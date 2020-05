tmw Via all'incontro tra AIC e calciatori: sul tavolo il protocollo FIGC

Ha preso il via da pochi istanti la riunione tra il direttivo dell'Assocalciatori, il sindacato dei giocatori italiani, e i rappresentanti dei club di Serie A. Ci sono tutti, per discutere della ripartenza e della delicata tematica del protocollo della FIGC. "Va rivisto", ha detto il numero uno della Federazione, Gabriele Gravina. Intanto, a livello societario, i club sono in continuo contatto con la Lega. La ripresa resta sempre più in bilico ma la sensazione è che il mondo del calcio stia aspettando una decisione da parte del Governo per mettere un punto finale sulla questione, anche perché in ballo c'è la terza tranche dei diritti televisivi.