TMW - Wolverhampton, la prima offerta per Cutrone è 18 mln più bonus

Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolverhampton all'assalto di Patrick Cutrone. Il club di Premier League ha messo sul piatto 18 milioni di euro più bonus per l'attaccante rossonero classe '98. La trattativa è in corso, la società meneghina sta riflettendo così come lo stesso calciatore che, nel frattempo, valuta anche altre possibilità in merito al suo futuro.