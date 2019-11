Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini di TMW direttamente al Wyscout Forum di Amsterdam, il procuratore Theofilos Karasavvidis ha parlato del futuro di Rachid Ghezzal, esterno d'attacco passato nel mercato estivo dal Leicester alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. "Il suo obiettivo è quello di essere riscattato", ha detto ai nostri microfoni. "E' stato un colpo dell'ultimo minuto, ma il ragazzo a Firenze si trova molto bene. Mi parla sempre molto bene di tutti. All'inizio ha avuto un po' di difficoltà, giocava al Leicester City e anche ambientarsi agli allenamenti italiani a stagione in corso, in un altro campionato e in un altro ambiente, non è mai semplice. Finora ha fatto vedere solo un po' di quello che può fare in seguito. Può fare molto di più".

Clicca qui per l'intervista integrale.