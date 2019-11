TMW - Wyscout, Antonelli (Monza): "Puntiamo ad andare in A in 2 anni"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

"E' un evento dove ci sono club di altissimo livello, si ha la possibilità di relazionarsi con dei dirigenti e con squadre che sono a livelli altissimi in Europa. Noi in questo momento siamo in Serie C, ma con tutti gli investimenti che sta facendo la proprietà con Berlusconi e Galliani ci sono tutti i presupposti per ritrovarci rapidamente molto più in alto". Al Wyscout di Amsterdam c'è anche Filippo Antonelli. E' il direttore sportivo del Monza ed è l'unico club di Serie C presente a questo evento.

Anche dalla vostra presenza qui si comprende la vostra ambizione.

"L'obiettivo è portare il Monza in Serie A, abbiamo una missione comune. La nostra proprietà è stata tanti anni nel calcio che conta, Galliani e Berlusconi hanno trasformato il Milan in uno dei club più vincenti di sempre. E ora vogliono rilanciare il Monza...".

Riportandolo in Serie A in due anni.

"Ci dobbiamo provare. Ora l'obiettivo è salire in Serie B, poi eventualmente penseremo al campionato cadetto. Lavoriamo per questo obiettivo comune, la squadra si sta esprimendo su buoni livelli e Brocchi conosce bene la proprietà".

Siete riusciti a convincere Paletta ad accettare la Serie C.

"C'è riuscito il dottor Galliani grazie al rapporto che già aveva con Paletta e lui ha pensato bene ad accettare. E' stato con noi un paio di settimane ad allenarsi, s'è reso conto della realtà e dopo non ha esitato nel dire sì".

Che gennaio vi aspetta?

"Se ci sono delle opportunità che accrescono la stima della squadra le coglieremo, ma la squadra è fatta. Il nostro obiettivo adesso è lavorare soprattutto sui giovani, sia italiani che stranieri. Ed anche per questo adesso sono qui..."

Brocchi al centro del progetto?

Brocchi è un allenatore che conosce la filosofia della proprietà, è stato scelto lui e puntiamo ad andare in Serie A con lui in panchina".