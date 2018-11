TMW - WyScout, Roma in pressing su Herrera: affare per l'estate

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro anni sul piatto, offerta economica che avrebbe convinto il giocatore, dettagli tra le parti in causa ancora da definire. Però la Roma e il ds Monchi sono sempre più vicini al giocatore del Porto. La società giallorossa ha provato a vagliare anche l'ipotesi di un'affare a bassi costi per gennaio ma il Porto non molla. Presa coscienza della mancata, a meno di ribaltoni, volontà del centroamericano di rinnovare, la società capitolina ha allora deciso di accelerare per l'estate. Contatti in corso per portare Herrera a gennaio a parametro zero alla Roma, affare vicino. La Juventus avrebbe provato a inserirsi, tra rilancio di mercato e manovra di 'disturbo': un'occasione che anche i bianconeri hanno valutato ma i giallorossi paiono nettamente avanti.