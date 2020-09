Tonali al Milan: il centrocampista erediterà la 8 del suo idolo Gennaro Gattuso

vedi letture

Quello di oggi è un sogno che si realizza per il milanista Sandro Tonali, il quale erediterà la maglia numero 8 del suo idolo Gattuso, a cui ha chiesto garbatamente il permesso. È successo qualche giorno fa: Sandro ha videochiamato Rino per chiedere la sua "benedizione", ovviamente accordata dall’attuale tecnico del Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo ha la classe del regista e il coraggio del mediano: un grande colpo che ha messo tutti d’accordo, dalla proprietà rossonera a Cellino, passando ovviamente per Pioli, i tifosi e lo stesso Tonali.