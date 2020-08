TOP 100 TMW - 4° posto: Ibrahimovic. Gli basta un girone per ribadire la sua supremazia

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

Al quarto posto troviamo Zlatan Ibrahimovic. In un campionato dove Francesco Totti a 38 anni faceva ancora la differenza, dove Quagliarella a 36 diventava capocannoniere, dove Ribéry a 37 disegnava calcio al primo anno in Italia, era inconcepibile anche solo pensare che un giocatore come lui non potesse aiutare il Milan. L'errore, semmai, è stato di non prenderlo un anno prima. Un girone a disposizione e riesce ad andare in doppia cifra, il più vecchio ad arrivare a un simile traguardo. Si prende sulle sue spalle larghe la squadra, i compagni lo seguono e crescono con lui. Guardate la trasformazione di Rebic e Calhanoglu, per fare due esempi. È il volto della riscossa rossonera. Fuoriclasse.

Presenze: 18

Reti: 10

Assist: 5

Media voto: 6.64