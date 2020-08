TOP 100 TMW - 8° posto: Ribery, la classe non ha età. Solo gli infortuni lo frenano

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

All'ottavo posto Franck Ribéry. Il francese è il grande colpo della prima Fiorentina targata Commisso. E poco importa che abbia 37 anni, perché se hai classe la carta d'identità passa in secondo piano. E lui, che è un grande campione, fa la differenza da subito in un campionato per lui nuovo. L'unico cruccio è quello legato alla sua fragilità fisica: che gli fa perdere di fatto mezzo campionato. Quando torna la Fiorentina riprende a ingranare e non è un caso. Classe più esperienza, l'ideale se si vuole far crescere un gruppo giovane.

Presenze: 21

Reti: 3

Assist: 3

Media voto: 6.52