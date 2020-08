TOP 100 TMW - 9° posto: Lukaku, che impatto. Numeri record che giustificano la spesa

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

Al nono posto Romelu Lukaku. 65 milioni di euro (più bonus) per strapparlo al Manchester United e vincere la concorrenza della Juventus. Il belga è stato accompagnato da qualche perplessità per via di un costo ritenuto troppo elevato. Ma evidentemente giustificato dalle prestazioni. 23 reti al primo anno in Serie A, più di Cristiano Ronaldo per fare un esempio. E un record di 13 reti in trasferta alla stagione d'esordio. Grande lavoro di squadra, presenza fisica impressionante. E impressionante capacità di adattamento in un nuovo paese. E mentre c'è chi rilascia ancora interviste in inglese o spagnolo dopo diversi anni di permanenza in Italia lui sciorina un italiano fluente, imparato in pochi mesi. Segno di grande intelligenza.

Presenze: 36

Reti: 23

Assist: 2

Media voto: 6.49