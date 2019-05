TOP 100 TMW - Al nono posto c'è Ansaldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al nono posto c'è il jolly del Torino, Cristian Ansaldi

NONO POSTO - CRISTIAN ANSALDI

Torino - Media Voto: 6,36

Nuovo anno e nuova vita per l'argentino, una vita passata tra la Russia e la Spagna, all'Atletico Madrid, oramai da quattro anni in pianta stabile in Italia, fra Genoa, Inter e, appunto, Torino. Il prestito biennale è diventato riscatto obbligatorio per cumulo di presenze, perché Cristian Ansaldi ha fatto molto bene nella stagione granata, tanto da essere il migliore degli uomini di Mazzarri. Da esterno di difesa si è evoluto, giocando anche mezz'ala e, all'occorrenza, più avanti. Ventiquattro presenze, anche a causa di un infortunio che lo ha frenato soprattutto all'inizio, tre reti, diventando praticamente insostituibile per il tecnico. Una sola lieve insufficienza - un 5,5 - più una sfilza di sette per il sudamericano, reduce dal campionato Mondiale con l'Argentina, in Russia, nell'estate del 2018.