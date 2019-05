TOP 100 TMW - All'ottavo posto c'è Lazzari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. All'ottavo posto c'è l'esterno della SPAL, Manuel Lazzari

OTTAVO POSTO - MANUEL LAZZARI

Spal - Media Voto: 6,38

È ovvio, oramai, che Manuel Lazzari non sia più una sorpresa del campionato italiano. È il miglior esterno per rendimento, uno stantuffo nel 3-5-2 della SPAL, bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva, più negli assist che per finalizzare l'azione: 33 presenze, zero gol e nove assist, probabilmente per arrivare al salto di qualità servirebbe andare più volte al tiro, che non cercare sempre il passaggio smarcante. Eppure non aveva iniziato benissimo, con un 5,5 alla prima gara. Poi tante volte decisivo, sia nel risultato che nelle pagelle, con molti voti alti, da 7 a 7,5, quasi sempre costantemente sul 6,5 e con pochissime prestazioni solamente sufficienti. Lascerà la SPAL per una nuova avventura, forse alla Lazio, possibile anche un approdo all'Atalanta di Gasperini, sempre se dovesse rimanere.