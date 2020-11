TOP 100 TMW - Bakayoko fa felice Gattuso, Maxime Lopez di classe. Posizioni dalla 95^ alla 91^

Oggi e domani presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 95 alla 91:

95 - GREGOIRE DEFREL (Sassuolo) 6.13

Solo due volte nell'undici iniziale, ma in entrambe le occasioni sfornando buone prestazioni, trovando anche la via del gol nella partita contro lo Spezia. Due partite saltate per infortunio e scelta tecnica, infine due spezzoni di gara non certo indimenticabili.

94 - TIEMOUE BAKAYOKO (Napoli) 6.13

Ufficializzato il 5 ottobre, trova subito la maglia da titolare presentandosi con una prestazione di grande livello contro l'Atalanta. Decisamente meno bene contro il Sassuolo mentre nel derby campano col Benevento e contro il Bologna non ha dovuto strafare.

93 - EBRIMA COLLEY (Hellas Verona) 6.13

20 anni, giovane di belle speranze che gli scaligeri hanno ricevuto in prestito (con diritto di riscatto) dall'Atalanta. Juric gli ha dato una maglia da titolare in due occasioni, avendo avuto ottime indicazioni che possono lanciarlo verso un ruolo da protagonista nel corso della stagione.

92 - ASHLEY YOUNG (Inter) 6.13

Fin qui a corrente alternata l'inglese che fin qui ha giocato due buone partite contro Benevento e Atalanta, mancando invece nelle sfide contro Fiorentina e Lazio. Il Covid gli ha negato il derby ma il suo ritorno in campo è stato incoraggiante.

91 - MAXIME LOPEZ (Sassuolo) 6.13

Acquisto a sorpresa per il Sassuolo considerato che il centrocampista era considerato uno dei più talentuosi elementi al Marsiglia, con cui ha conquistato l'accesso alla Champions League. Il biglietto da visita al pubblico italiano è la rete segnata al Napoli, capolavoro di tecnica. "Sa giocare a calcio e sa giocare con pressioni importanti. Credevo e credo che si può abbinare bene con Locatelli, quando tutti corrono e fanno sacrifici certe cose si possono fare" sono le parole di De Zerbi nei suoi confronti.

