TOP 100 TMW - Rebic, poche cose ma buone. Gagliardini parte bene. Posizioni dalla 100^ alla 96^

vedi letture

Oggi e domani presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 100 alla 96:

100 - GIANLUCA LAPADULA (Benevento) 6.10

Dal giallorosso del Lecce a quello del Benevento, con l'obiettivo di fare meglio di un anno fa. I suoi gol non sono bastati a salvare i salentini anche per problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per diverse partite. Con i sanniti già 3 reti, uno di essi decisivo a regalare i tre punti contro il Bologna.

99 - FEDERICO DIMARCO (Hellas Verona) 6.10

Oggi 23enne, l'esterno sinistro sta finalmente trovando continuità d'impiego. Cosa che gli è tremendamente mancata in questi anni, facendogli perdere terreno. E dire che era considerato una grande promessa del calcio italiano. C'è ancora tempo e con Juric è in ottime mani.

98 - ANDREA FAVILLI (Hellas Verona) 6.13

Stesso discorso del compagno di squadra Dimarco. Promessa del calcio italiano, il sogno di far parte di una big (la Juventus nel suo caso), il parcheggio altrove dove le aspettative non vengono soddisfatte. Dopo il flop al Genoa, zero reti la scorsa stagione, la sua partenza a Verona è incoraggiante con due reti segnate, entrambe pesanti.

97 - ANTE REBIC (Milan) 6.13

Il più fresco di questo Milan avendo saltato i preliminari per una vecchia squalifica che risaliva ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Nemmeno il tempo di mettere piede in campo e un brutto infortunio al braccio rimediato a Crotone lo ha tolto di scena. Si è recentemente ripresentato, senza strafare ma facendo pur vedere buone cose.

96 - ROBERTO GAGLIARDINI (Inter) 6.13

Il Covid-19 lo ha tenuto fuori per due partite, fermando un inizio davvero positivo. Strepitoso contro il Benevento, dove segna e fa segnare. In calando le ultime due prestazioni contro Parma e Atalanta.