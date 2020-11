TOP 100 TMW - C'è il meglio del Torino. Conte, ringrazia Barella. Posizioni dalla 35^ alla 31^

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 35 alla 31:

35 - SASA LUKIC (Torino) 6.42

Una delle migliori intuizioni di Giampaolo in un inizio di stagione tutt'altro che felice: Lukic trequartista è l'ancora di salvataggio per il tecnico ex Milan dopo un'estate a rincorrere Ramirez. I risultati sono positivi, anche se i risultati non arrivano.

34 - GIUSEPPE PEZZELLA (Parma) 6.42

E' cresciuto tantissimo negli ultimi dodici mesi ed è una delle più belle sorprese di questo avvio di stagione. Il Parma a settembre ha rivoluzionato la sua rosa ma Liverani nel frattempo non vuole rinunciare alle certezze su cui questa squadra s'è basata negli scorsi anni. E non rinuncia a Pezzella, che lo sta ripagando alla grande.

33 - NICOLO' BARELLA (Inter) 6.42

E' l'unico centrocampista dell'Inter che sta riuscendo a emergere da un momento di difficoltà, da un avvio di stagione in cui tutti gli altri - da Brozovic a Eriksen, passando per Vidal - stanno rendendo ben al di sotto delle loro possibilità. E ci sta riuscendo alla grande, sia se viene impiegato da interno sia se gioca da trequartista. E' lui il vero insostituibile della mediana nerazzurra.

32 - ANTONIN BARAK (Hellas Verona) 6.42

Si conferma centrocampista dalle spiccate doti offensive, e non a caso anche in questo Verona sta segnando con una media degna di un buon attaccante. Arrivato questa estate, è già uno dei pilastri della squadra di Juric.

31 - ANDREA BELOTTI (Torino) 6.43

Tradisce il Torino ma non lo fa il suo capitano, che proprio non ne vuol sapere di ammainare la bandiera granata. Ci sta provando in tutti i modi, soprattutto coi suoi gol, a tenere a galla il Torino. Ma il momento è molto delicato.

