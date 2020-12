TOP 100 TMW - Cristiano Ronaldo è solo secondo, ma è il Re dei gol. Influisce il rigore

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al secondo posto c'è CRISTIANO RONALDO (media voto 6,75)

Il gol sbagliato contro l’Atalanta abbassa la media completamente di Cristiano Ronaldo, autore di 12 gol in 10 partite e quindi straordinario protagonista di questo inizio di campionato, ma altrettanto one man show che, quando si inceppa, scoperchia il vaso di Pandora della Juventus di Pirlo, tutt’altro che irresistibile senza il suo attaccante portoghese. Ha dovuto saltare due partite per Covid e una per riposare, mostrando tutti i limiti con il Benevento. Con l’Atalanta Gollini gli ha parato il rigore, con la Fiorentina non ha avuto grandi opportunità se non mettendosi in proprio e provando a incidere, riuscendoci ma non nel punteggio. Insomma, protagonista sì, ma anche qualche passaggio a vuoto. È normale (anche lui, qualche volta).

Serie A

10 partite, 12 gol, 822 minuti

Champions League

4 partite, 4 gol

I voti di TMW in campionato

Juventus-Sampdoria 7

Roma-Juventus 7,5

Spezia-Juventus 7,5

Lazio-Juventus 7

Juventus-Cagliari 7,5

Juventus-Torino 5,5

Genoa-Juventus 7

Juventus-Atalanta 5

Parma-Juventus 7,5

Juventus-Fiorentina 6

Media voto: 6,75