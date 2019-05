TOP 100 TMW - Dal 35° al 31°: boom Zaniolo, Acerbi è un big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 35^ alla 31^.

35 - NICOLO ZANIOLO

Roma, media voto: 6.21

Il nuovo che avanza. Centrocampista totale e completo, l'esplosione fisica, atletica, tecnica, tattica, è quella di un giocatore che potrà arrivare ai vertici europei. Al suo primo anno di Serie A segna 4 reti in 27 partite. Ha la sua prima chance da titolare a novembre e da lì non molla più il posto. Crolla nel finale di stagione, cosa da mettere in preventivo per un giovane di belle speranze.

34 - IONUT RADU

Genoa, media voto: 6.21

Inizia da riserva di Marchetti, appena gli viene concessa l'occasione dimostra di avere la stoffa giusta per stare in Serie A. E non molla più la titolarità. In una stagione quasi da buttare per il Genoa, il rumeno è una delle note positive tanto da essere il miglior giocatore del Grifone per media voto.

33 - THOMAS STRAKOSHA

Lazio, media voto: 6.21

Una conferma per il portiere albanese, che migliora di un decimo la media della stagione passata. Para anche un rigore, a De Paul, e soprattutto nella prima parte di stagione si è reso protagonista di prestazioni straordinarie. Ennesimo colpo del ds Igli Tare, Strakoha a 24 anni è il presente e il futuro della Lazio.

32 - FRANCESCO ACERBI

Lazio, media voto: 6.22

Dopo anni di Sassuolo ha chiesto e ottenuto la scorsa estate il salto di qualità. Del resto dopo il flop al Milan, dove arrivò giovanissimo e con l'ingrato compito di sostituire Alessandro Nesta (aveva scelto persino la "sacra" numero 13), Acerbi meritava una seconda chance in una big. E la Lazio aveva bisogno di un sostituto all'altezza di Stefan de Vrij, trovandolo. Un vero leader, maturato tantissimo e impressionante per continuità. Gioca 50 partite in una stagione, nessuno come lui. E si toglie lo sfizio si segnare tre reti. Chapeau.

31 - ANTONINO BARILLA

Parma, media voto: 6.22

Ritrova la Serie A a 30 anni, cinque anni dopo una breve e infruttuosa parentesi alla Sampdoria. Di fatto è la sua seconda stagione da protagonista in Serie A, dopo quella nel 2008-09 con la maglia della Reggina. E si è confermato decisamente all'altezza del compito. Uomo spogliatoio, uomo ovunque, e D'Aversa non ne ha potuto fare a meno.