TOP 100 TMW - Dal 50° al 46° posto: Pavoloso tra i partenopei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 50^ alla 46^.

50 - ALLAN

Napoli, media voto: 6.16

Settimo lo scorso anno con 6.43, il brasiliano scende di livello ma resta uno dei migliori centrocampisti della Serie A e imprescindibile come per Sarri così con Ancelotti. È ormai consacrato a livello internazionale: lo conferma l'inserimento del gruppo della Seleção e l'offerta da oltre 50 milioni di euro più bonus presentata a gennaio dal PSG (il Napoli per darlo via chiedeva 100).

49 - LEONARDO PAVOLETTI

Cagliari, media voto: 6.16

Undici gol di testa in Serie A. Federico Santander, che è il giocatore che arriva immediatamente dopo in questa speciale classifica, ne ha segnati 5. Solo Karim Benzema, nel calcio europeo che conta, gli ha tenuto, scusate il gioco di parole, testa. Pavoloso ha inoltre dimostrato di saper usare e bene anche il piede, segnando gol pesanti a ripetizione e contribuendo alla salvezza del Cagliari.

48 - SAMIR HANDANOVIC

Inter, media voto: 6.16

La partita contro l'Empoli ha sigillato la Champions League e una stagione personale di grande livello. Tolta la notte nera di Napoli il portiere sloveno ha subito solo 33 reti, mantenendo gli alti standard della stagione scorsa. A 35 anni è ancora un punto fermo dell'Inter presente e futuro.

47 - CHRISTIAN KOUAME

Genoa, media voto: 6.16

Brillante prima parte della stagione, dove ha sorpreso quanto il compagno di reparto Piatek, segnando meno reti ma dando ugualmente tanto fastidio ai difensori avversari per la sua velocità e agilità. Il girone di ritorno complicato del Genoa ha coinvolto anche l'attaccante ivoriano, che ha smarrito la via del gol.



46 - PIOTR ZIELINSKI

Napoli, media voto: 6.17

A inizio stagione ha giocato spesso in una posizione centrale, con buoni risultati. Poi Carlo Ancelotti ha via via decentrato il raggio d'azione del polacco che oramai è l'insostituibile della trequarti mancina del Napoli. Giocate di qualità e visione di gioco, all'appello manca forse qualche gol in più che ci si poteva aspettare dopo la doppietta alla seconda giornata contro il Milan.