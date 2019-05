TOP 100 TMW - Dal 60° al 56°: El Ropero sgomita con due juventini

© foto di Federico Gaetano

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 60^ alla 56^.

60 - MIRALEM PJANIC

Juventus, media voto: 6.13

Alla fine, è riuscito persino a tirare un calcio di punizione, nonostante Ronaldo. E lo ha puntualmente trasformato in gol. Meno presente nel tabellino rispetto ad altre stagioni, proprio per l'arrivo del portoghese che lo ha "disattivato" come principale battitore sulle palle inattive, il bosniaco è il cervello della squadra otto volte campione d'Italia.



59 - FEDERICO SANTANDER

Bologna, media voto: 6.13

El Ropero ci ha messo pochissimo a diventare beniamino dei tifosi del Bologna, facendo a sportellate con i difensori avversari e dimostrando grande generosità. Ma anche poca confidenza col gol. Un infortunio l'ha tenuto fuori a lungo nella rincorsa a una disperata salvezza, lui riesce però a contribuire segnando la rete della vittoria a San Siro contro l'Inter, avviando la clamorosa rimonta dei rossoblù. Si toglie lo sfizio chiudendo la stagione con una doppietta al Napoli.

58 - ALFRED DUNCAN

Sassuolo, media voto: 6.13

Un girone d'andata sontuoso per il centrocampista, vera e propria forza della natura, a volte inarrestabile. 26 presenze e 4 reti per il ghanese, sul quale sono piombate già richieste. Lui attraverso Instagram promette ai tifosi del Sassuolo che il percorso in neroverde non è ancora terminato.



57 - JOAO CANCELO

Juventus, media voto: 6.13

L'avvio di stagione del terzino portoghese, al primo anno di Juventus dopo l'esperienza nerazzurra, è stato folgorante. Corsa, qualità tecnica e una straordinaria capacità nell'uno contro uno lo hanno reso una vera e propria arma in più a disposizione di Max Allegri. L'infortunio al ginocchio di metà dicembre ha in parte frenato la sua crescita, ma i numeri sono tutti dalla sua parte. E testimoniano la bontà dell'investimento bianconero.

56 - TIMOTHY CASTAGNE

Atalanta, media voto: 6.14

Destra o sinistra, non cambia molto. Dopo una prima parte di stagione altalenante, il belga ha progressivamente conquistato posizioni nel cuore di Gasperini. Chiude il campionato con 28 presenze e 4 reti, migliorando lo score della scorsa stagione.