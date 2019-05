TOP 100 TMW - Dal 95° al 91°: crollo Dzeko, ecco due juventini

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 95^ alla 91^.



95 - LUKASZ SKORUPSKI

Bologna, media voto: 6.07

All'Empoli aveva dimostrato di meritarsi una maglia da titolare in Serie A, cosa non possibile alla Roma data la presenza di Alisson. A Bologna ha tenuto la baracca in piedi anche quando la situazione stava precipitando. Costante e affidabile.

94 - EDIN DZEKO

Roma, media voto: 6.07

L'anno scorso chiuse al 20° posto con una media di 6.30. Calo vistoso anche dal punto di vista realizzativo dove il bosniaco non è riuscito ad andare in doppia cifra. La sua avventura nella Capitale è arrivata al capolinea.

93 - TIEMOUE BAKAYOKO

Milan, media voto: 6.07

Le prime uscite hanno fatto temere il peggio. Si è passati al definirlo oggetto misterioso al considerare già un suo addio a gennaio. L'infortunio di Biglia gli ha spalancato le porte della titolarità e lui, giocando nel suo ruolo, ha fatto ricredere tutti al punto dal diventare imprescindibile. La mancata qualificazione alla Champions League del Milan rende il riscatto del suo cartellino un miraggio.

92 - LEONARDO BONUCCI

Juventus, media voto: 6.07

Al ritorno dopo la partentesi al Milan sono migliorate anche le sue prestazioni, contribuendo alla striscia di 27 partite senza sconfitte. Dà anche il suo apporto in fase offensiva, segnando 3 reti. E la pace dopo il "tradimento" di un anno fa è sancita dallo scudetto.

91 - WOJCIECH SZCZESNY

Juventus, media voto: 6.07

È il portiere scelto a raccogliere il testimone di Gianluigi Buffon, titolare indiscusso per 17 anni. La proprietà gli fa lo "scherzetto" di comprare anche Perin, creando concorrenza. La vince il polacco, che dimostra grande affidabilità e continuità nel rendimento.