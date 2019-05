TOP 100 TMW - Dall' 85° all'81°: ecco gli azzurri Romagnoli-Bernardeschi

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 85^ alla 81^.

85 - LUCAS LEIVA

Lazio, media voto: 6.08

Rendimento inferiore alla stagione passata, come quello della squadra, del resto. Il brasiliano resta un giocatore indispensabile per la manovra dei biancocelesti e lo si è visto soprattutto quando è mancato. 27 presenze e nessuna rete in questo campionato per il regista.

84 - ALBIN EKDAL

Sampdoria, media voto: 6.08

Torna in Italia dopo l'amara esperienza all'Amburgo, culminata con la clamorosa e storica retrocessione in Zweite Bundesliga. Nel Belpaese ritrova vigore e non sfigura nel ruolo di regista sostituendo un giocatore come Torreira. Gli manca la confidenza con la rete, chiudendo il suo campionato a secco.

83 - ALESSIO ROMAGNOLI

Milan, media voto: 6.08

Il capitano del Milan migliora il 6 tondo della stagione scorsa. È l'insostituibile del reparto e ha realizzato anche due reti pesantissime, nei minuti di recupero, che hanno garantito al Milan due successi. In una squadra che ha bisogno di ripartire il numero 13 è un perno sul quale fare affidamento.

82 - FRANCESCO CAPUTO

Empoli, media voto: 6.08

TMW Best Marks 2017-18 della scorsa Serie B, Caputo ha dimostrato di stare benissimo anche nel massimo campionato a dimostrazione che se sai segnare, lo sai fare in tutte le categorie. 16 reti in 38 partite, nonostante tre rigori falliti.

81 - FEDERICO BERNARDESCHI

Juventus, media voto: 6.08

Maggior minutaggio per il carrarino in questo secondo anno di Juventus. Meno reti e rendimento meno brillante se pur con qualche picco d'eccellenza, come all'esordio contro il ChievoVerona dove è stato decisivo nell'avviare l'incredibile filotto di vittorie.