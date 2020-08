TOP 100 TMW - Théo, freccia rossonera. Olsen si rilancia. Posizioni dalla 30^ alla 26^

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 30 alla 26:

30 - CRISTIAN ANSALDI

Torino, media voto: 6.30

A sinistra è una certezza. E in generale è una delle poche note liete di un Torino in difficoltà. I problemi fisici lo condizionano come sempre, lui però quando c'è riesce a dare sempre una marcia in più, con le sue accelerazioni e i suoi cross. Si toglie anche la soddisfazione quest'anno di fare una doppietta.

29 - THEO HERNANDEZ

Milan, media voto: 6.32

Impatto devastante alla prima stagione in Serie A. Delle sue qualità lo si era capito già in pre-campionato e il suo infortunio in un'amichevole col Bayern priva Giampaolo di un'arma preziosa a inizio stagione. Chissà come sarebbe andata con lui presente. Perché quando è completamente ristabilito aiuta il Milan a uscire da una zona clamorosamente preoccupante. Velocità impressionante, sinistro preciso. I rossoneri per tornare grandi devono tenerselo stretto.

28 - RUSLAN MALINOVSKYI

Atalanta, media voto: 6.32

Shevchenko gli ha consigliato la Serie A e noi lo ringraziamo. A Bergamo si è visto un centrocampista di grande qualità tecnica, resistenza, forza fisica notevole e abilità a calciare con entrambi i piedi. Dalla distanza ha dimostrato di saperci fare e ha tutto per essere un protagonista della Dea la prossima stagione.

27 - ROBIN OLSEN

Cagliari, media voto: 6.32

La Roma ha provato tutta l'estate a cederlo. Il serio infortunio di Cragno si è trasformato in un'opportunità per i giallorossi, per il Cagliari e per lo stesso Olsen che dall'esperienza sarda ne è uscito con un'altra immagine: completamente riabilitato come portiere e spendibile finalmente sul mercato.

26 - JOAQUIN CORREA

Lazio, media voto: 6.35

Se fosse più cattivo sottorete sarebbe un campione. Ha una tecnica di base e una velocità invidiabile e la sua presenza dà maggiore imprevedibilità alla Lazio. Con Immobile si integra bene e tra ottobre e inizio dicembre vive un momento magico. Poi l'infortunio a gennaio e a luglio. Quest'ultimo si è rivelato pesante per la Lazio nella corsa al titolo.