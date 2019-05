TOP 100 TMW - Vince Cristiano Ronaldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al primo posto c'è l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo.

PRIMO POSTO - CRISTIANO RONALDO

Juventus - Media Voto: 6,63

Verrebbe da esclamare: ça va sans dire. Cristiano Ronaldo vince la palma di miglior giocatore della stagione, secondo le pagelle di TuttoMercatoWeb non proprio per una sola incollatura. Anzi, il portoghese esagera e stacca anche un Quagliarella che, in tutta l'annata, ha segnato a ripetizione. Inizio non proprio straordinario, con il 5 a Parma che poteva sembrare una bocciatura, salvo poi riprendersi subito contro l'Empoli, con una doppietta. Finché c'è bisogno del suo apporto gioca e segna, poi scompare dai radar dopo l'infortunio con il Portogallo e torna quando oramai tutti pensano solo alla Champions. Forse avrebbe potuto fare anche di più, certo è che l'impatto, con la Serie A, non l'ha spaventato più di tanto.