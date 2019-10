Top 50 di Serie A - 7° Luis Alberto: il miglior assistman del campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

7 - LUIS ALBERTO

Lazio, media voto 6,79

Rinascita o non rinascita? Nel frattempo, Luis Alberto gioca. Dopo l'opaca stagione 2018/2019, lo spagnolo è chiamato a dimostrare che non era stato un fuoco di paglia, e che può incidere davvero, nella storia della Lazio. Le prime giornate di questo campionato dicono di sì: seppur con qualche pausa, l'ex Liverpool è tornato su alti livelli. E ha messo la sua firma sul derby pareggiato a mezz'ora dal triplice fischio: non da tutti.

Se dici assist, dici Luis Alberto. Il 10 di Inzaghi è infatti il miglior specialista del passaggio vincente, in questo primo scorcio di stagione: cinque, finora. Tre sono andati a finire sui piedi del capocannoniere, Immobile: primo anche per merito del suo compagno.

Il campionato di Luis Alberto

Presenze: 7

Minuti giocati: 605

Gol: 1

Assist: 5

Miglior voto: 7,5 vs Sampdoria

Peggior voto: 6 vs Inter