Top 50 di Serie A - Sirigu apre il podio: 3° posto. Molto meglio di Gigio

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

3 - SALVATORE SIRIGU

Torino, media voto 6,86

Tre sconfitte in sette giornate per il Torino di Mazzarri, ma non guardate a chi c'è in porta cercando responsabilità. Dopo l'ottima stagione 2018/2019, Salvatore Sirigu si conferma come il miglior portiere del nostro campionato per continuità di rendimento. Più di una volta l'estremo difensore togliere le castagne dal fuoco ai granata, e anche quando arrivano tre gol subiti (per esempio contro il Parma) resta il migliore in campo dei suoi.

0,61 di media in più di Donnarumma. I voti in pagella, lo diciamo in apertura, valgono fino a un certo punto. E Gigio, come tutto il Milan, non ha avuto un avvio di stagione da incorniciare. Però, in queste prime giornate, Sirigu è stato nettamente superiore al più giovane collega, sia negli acuti che nella stabilità delle proprie prestazioni. Un messaggio in bottiglia per Mancini.

Il campionato di Sirigu

Presenze: 7

Minuti giocati: 630

Gol subiti: 10

Clean sheet: 1

Miglior voto: 7,5 (tre partite)

Peggior voto: 5,5 vs Lecce