TOP NEWS Ore 13 - Tutte le parole di Sartori e Gravina. Le ultime su Brescia-Balotelli

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Ibrahimovic a Gazidis: "Non è più il mio Milan, non c'è un progetto. Se resto è solo per passione" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Incontro Spadafora-Sky. Si valuta la possibilità di trasmettere alcune partite su TV8 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Berlusconi: "Kakà, Suso e Ibra tentati dal Monza. Spero ancora nell'arrivo del primo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter-Barcellona, Mundo Deportivo attacca Marotta: "La clausola di Lautaro non scade il 7" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Gravina e la ripartenza: "Evitata l'onda delle offese e dell'esclusione dal campo internazionale" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Wanda Nara: "Icardi voleva restare a Parigi, bravo il PSG ad acquistarlo durante la pandemia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Totti e la nuova vita da procuratore: il giovane interista Bonavita nella sua scuderia - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Sartori: "Non svendiamo. Trattiamo Pasalic, Kulusevski non poteva giocare in squadra B" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Brescia, oggi Balotelli si è presentato regolarmente alle sedute individuali previste - Leggi la news, CLICCA QUI!