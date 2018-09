Edizione del TMW News interamente dedicata al turno infrasettimanale di campionato. In primo piano il momento negativo della Roma, attesa dalla gara contro il Frosinone, ma non solo. Spazio anche alla Juventus - che cerca la sesta vittoria consecutiva contro il Bologna - e al Napoli...

Cagliari, Maran: "Sono fiducioso per il recupero di Pavoletti"

Ultime su SPAL-Sassuolo: dubbi in attacco per Semplici e De Zerbi

Udinese, la lista dei convocati di Velazquez per la gara con la Lazio

Ultime su Empoli-Milan: assenze per gli azzurri. Higuain indispensabile

Inter, Miranda ko. Infiammazione alla caviglia sinistra per lui

Inter-Fiorentina: gioca Mirallas. Out Politano

Fiorentina, Benassi: "Per me sempre speciale giocare a San Siro"

Mirallas scavalca Eysseric. Prima da titolare in viola per l'ex Everton

TOP NEWS Ore 20 - Pjaca out, gioca Mirallas. Pepito Rossi si difende

Fiorentina, Benassi: "A Milano per fare la gara. Sempre grato all'Inter"

Inter, De Vrij: "Dimostriamo la nostra forza anche in campionato"

Inter, Ausilio: "Chiesa? Beati loro. Bene anche per la Nazionale"

Parma, D'Aversa non è intenzionato a far riposare Stulac

Atalanta, Toloi piace in Premier League: c'è il Southampton

