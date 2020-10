Torino al lavoro per completare la rosa: proseguono i contatti per Joao Mario

Joao Mario alla ricerca di una sistemazione entro la fine di questa finestra di calciomercato. Legato all'Inter da altri due anni di contratto, il calciatore portoghese in queste ore sta trattando il suo trasferimento al Torino. Contatti anche in giornata per il possibile passaggio in granata del centrocampista che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Lokomotiv Mosca: si tratta sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo.