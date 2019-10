Torino, altro boccone amaro: 4^ sconfitta e poca attitudine a fare gioco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo alle solite. Chiamato al salto di qualità, nonostante i proclami eloquenti dei giorni scorsi firmati anche dall’estremo difensore Salvatore Sirigu, il Torino crolla sul più bello e viene sconfitto da un’Udinese coriacea e concreta, senza nemmeno l’onore delle armi per una prestazione prevedibile e insoddisfacente sotto tutti i punti di vista. Difficile andare a scandagliarne le cause dal punto di vista prettamente tattico, poiché i granata presentati dal tecnico di San Vincenzo avevano ricalcato per grandi linee le scelte dell’ultima uscita. Ciò che invece sembra mancare è l’attitudine all’imposizione della propria manovra laddove sarebbe necessario cambiare il passo, raccogliendo la quarta sconfitta in campionato contro squadre che, classifica alla mano, non avrebbero dovuto rappresentare un ostacolo insormontabile per l’organico granata. I bocconi amari iniziano a diventare davvero complicati da digerire.