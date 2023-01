Torino, anche la Roma pensa a Schuurs: sfida a Inter e Napoli in vista dell'estate

Anche la Roma è interessata a Peer Schuurs, difensore che sta facendo bene al Torino e che piace anche a Inter e Napoli in vista dell'estate. I nerazzurri starebbero pensando a una proposta da 25 milioni per l'acquisto del giocatore, ma adesso anche i giallorossi si sono messi sulle sue tracce proprio in vista di giugno. A riportarlo è Tuttosport.