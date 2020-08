Torino, Ansaldi: "Bello indossare la fascia di capitano. Rinnovo? Vorrei chiudere qui"

Dopo la vittoria per 4-1 conquistata in amichevole contro il Novara, Cristian Ansaldi è intervenuto ai microfoni di Torino Channel: "La cosa più importante è iniziare a provare gli schemi ancora più del risultato. E' stato bello indossare la fascia, pesa ma è bello. Giampaolo mi piace perché pensa sempre a giocare, ed è quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo continuare a metterci grinta e cuore, come ha sempre fatto il Toro, e se aggiungiamo a questo il gioco completiamo la squadra. Il mister in panchina è tranquillo, anche se queste sono solo amichevoli, lui vuole giocare. Il mister grida spesso dei numero perché sono i secondi nei quali vuole recuperiamo velocemente la palla, se la perdiamo dobbiamo recuperarla velocemente. Io mi sento bene, al di là di avere giocato 45 minuti, ed anche la squadra ha giocato ad alto ritmo. Il rinnovo? Sia io che tutta la mia famiglia ci sentiamo a casa grazie all'affetto e l'amore della gente. Io vorrei chiudere qui a 40 anni se possibile, voglio continuare cercando di fare sempre la cosa giusta e pensando alla squadra".