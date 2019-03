© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Torino Channel, il giocatore granata Cristian Ansaldi ha parlato del prossimo appuntamento della sua squadra contro il Frosinone: "Ora dobbiamo continuare così e vincere le prossime due gare, importanti per noi. Ringrazio i tifosi, faceva caldo in campo ma anche sugli spalti, in questa squadra ho trovato una famiglia. Il nostro obiettivo rimane l'Europa League, ma se dovessimo entrare in Champions League sarebbe meglio per tutti. A Frosinone sarà come una finale, che dobbiamo vincere".