© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate potrebbero andare in scena diversi affari sull'asse Torino-Udinese. Come riporta Tuttosport il club granata ha messo nel mirino il difensore Stryger Larsen ed il centrocampista Seko Fofana. Simone Edera e Vittorio Parigini sono i nomi finiti nel taccuino dell'Udinese.