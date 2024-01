Ufficiale Stryger Larsen riparte dalla Svezia: l'ex Udinese ha firmato un triennale col Malmoe

Jens Stryger-Larsen ha lasciato qualche giorno fa il Trabzonspor nonostante un contratto fino al 31 maggio 2025. A 32 anni, l'ex terzino dell'Udinese (cinque stagioni in Friuli) torna in Scandinavia e si trasferisce in Svezia, dove vestirà la maglia del Malmoe: il danese ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026.