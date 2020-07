Torino, aumentano le pretendenti per Belotti: ci sono Inter e Manchester United

Aumentano le pretendenti per Andrea Belotti. Come spiega oggi Tuttosport, sono diversi i club sia italiani che esteri che monitorano la situazione del Gallo. Fra questi ci sono il Manchester United e l'Inter. Il giocatore - si legge - piace a Conte per il modo in cui interpreta le partite dando tutto di se. Il prototipo di giocatore che il tecnico nerazzurro adora".

Il quotidiano torinese sottolinea come Cairo abbia sempre dichiarato incedibile il suo capitano, rifiutando anche 40 milioni a gennaio dalla Fiorentina. Ma tutto potrebbe cambiare qualora le ambizioni dei granata restassero mediocri. Belotti tiene tantissimo al Torino, ma se il club dovesse continuare a rimandare il cambio di mentalità, allora potrebbe perdere motivazioni e ci sarebbe il rischio di un addio.