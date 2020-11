Torino, Belotti non verrà rischiato col Genoa. Staff al lavoro per averlo contro il Crotone

Torino in ansia per Andrea Belotti, anche se per il capitano l'infortunio rimediato ieri non sembra certo grave. Il report di oggi parla di "trauma contusivo al ginocchio destro" e il bomber granata ha già iniziato le terapie del caso, ma, secondo quanto rivela Sky, non verrà rischiato nell'impegno infrasettimanale, recupero della sfida col Genoa. lo staff è al lavoro per mettere il Gallo a disposizione di Giampaolo per la decisiva sfida al Crotone del prossimo weekend, una specie di spareggio anticipato vista la classifica di entrambe le squadre.