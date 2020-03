Torino, Biraschi l'obiettivo per la difesa. Può ripetere il percorso di Izzo

vedi letture

Davide Biraschi entra nelle mire del Torino, che ha avuto modo di apprezzarne la duttilità in questa stagione con la maglia del Genoa. Come Izzo, il centrale rossoblù proviene dalla scuola dell'Avellino e dopo l'esperienza in Liguria potrebbe vestirsi di granata, stando a quanto rivela quest'oggi Tuttosport. Tutto da capire il futuro di Bremer e Djidji, come come di Bonifazi, in prestito alla SPAL.