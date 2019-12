Torino, Bremer: "Nkoulou pazzesco. Bava mi parla in modo schietto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Torino, Gleison Bremer, ha parlato dei propri compagni su Instagram, in una chat con Andersinho Marques: "Nkoulou è un giocatore pazzesco, penso di avere visto pochissimi difensori con la sua tecnica. Mi dice che devo parlare di più in campo. Mi trovo bene con Baselli e Ansaldi. Belotti? Parla poco, ma si fa sentire. Bava? Mi dice in modo schietto quello che pensa".