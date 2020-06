Torino, brutte notizie per Longo: lesione di primo grado al retto femorale per Verdi

Consueto report del Torino a proposito dell'allenamento odierno. Non ci sono buone notizie per Longo che pur ritrovando Meite in gruppo, rischia di perdere Simone Verdi per qualche settimana: "Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L'attaccante granata verrà valutato la prossima settimana con una nuova ecografia. In gruppo Meite, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni".