Torino, caccia ai difensori: Biraschi e Marchizza per il nuovo corso

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Torino. Per la difesa il nome caldo è quello di Davide Biraschi del Genoa, al Grifone dal 2006 dopo Grosseto e Avellino. I prezzi al ribasso del post crisi dovrebbero aver portato il Grifone a valutarlo circa 6 milioni di euro. Con lui potrebbe arrivare anche un giovane di prospettiva come Riccardo Marchizza del Sassuolo in prestito allo Spezia o come il 2002 dell'Atletico Belgrano, Bruno Amione.