Torino-Cagliari, formazioni ufficiali: Zaza unica punta, Srna non ce la fa

Assente per squalifica Andrea Belotti, il peso dell'attacco del Torino è tutto su Simone Zaza. Partita della verità per il lucano che in questo campionato non ha mai giocato come unica punta dall'inizio e che rivede una maglia da titolare dopo un mese. De Silvestri a destra vince il ballottaggio con Ola Aina: il nigeriano si rivede dopo tre turni di squalifica ma parte dalla panchina, mentre in mediana Meïté la spunta su Lukić.

L'unico dubbio di Maran era legato a Srna: il croato alla fine non ce la fa e al suo posto sulla corsia destra gioca Padoin. Al centro al posto dello squalificato Ceppitelli c'è Pisacane. Panchina per Romagna, che lascia il posto al rientrante Klavan.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meïté, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza. All. Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Padoin, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti. A disp. Aresti, Rafael, Leverbe, Lykogiannis, Romagna, Srna, Birsa, Bradarić, Oliva, Cerri, Despodov, Théréau. All. Maran.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI: Gori e Longo

IV° UOMO: Dionisi

VAR: Banti

AVAR: Schenone