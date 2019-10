© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club granata dopo il pesante ko subito contro la Lazio (4-0): "Nel post gara con mister Mazzarri abbiamo semplicemente analizzato una partita che è andata male e i perché di questo. Credo sia giusto che la squadra vada in ritiro. Non che questo sia il rimedio a tutto, ma la squadra, in questo campionato, poche giornate fa faceva grandi prestazioni contro Atalanta e Milan e quindi è giusto che ci sia un esame di coscienza fatto bene da parte della squadra, col mister, e anche con me se è necessario. La compattezza e l'unità è la cosa principale, senza è difficile raggiungere i risultati".