Il Presidente del Torino Urbano Cairo al termine della sfida contro l'Udinese ha incontrato i cronisti presenti in zona mista: "La partita andava chiusa, in più c'era anche quel rigore non dato alla fine del primo tempo. Il gol dell’Udinese era giustamente da annullare, talmente evidente che tutti lo hanno riconosciuto. Sirigu? Quella sul rigore per noi è stata una parata importantissima, ma ci sono ancora quindici partite davanti: può succedere di tutto. Dobbiamo accelerare il passo perché davanti corrono. Belotti? Ha fatto una grande partita, sta facendo un lavoro pazzesco per la squadra. Dalla sua caparbietà nasce l’azione del gol. In più hanno dovuto espellere De Maio per due falli su di lui. Giocando così, quando si sbloccherà comincerà a fare come le slot machine. Ora ci attende la trasferta di Napoli, una partita molto impegnativa: dobbiamo fare il massimo possibile. Il successo sull'Udinese mi lascia una buona sensazione: abbiamo lottato per tutta la partita. Dobbiamo continuare così cercando di mantenere lo stesso passo veloce delle formazioni che ci precedono". Lo riporta il sito ufficiale del Torino.