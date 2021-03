Torino, Cairo: "I fondi possono dare una spinta preziosa. Il campionato va ripensato"

vedi letture

Nel corso del lungo intervento a Radio1 all'interno della trasmissione "Un giorno da pecora", il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche dello scontro in Lega che coinvolge due fazioni sia per quanto riguarda l'eventuale ingresso dei fondi di investimento nel calcio italiano sia per i diritti tv del prossimo triennio: "La vicenda dei fondi è interessante per permettere al campionato italiano una spinta, grazie a professionisti che gestiscano la Lega in un modo diverso rispetto a prima. Quando ci sono maggiori risorse, puoi anche fare le cose che mancano. Ad esempio la costruzione dei nuovi stadi o gli investimenti sui giovani". Poi sullo scontro Sky-DAZN: "L'importante prima di tutto è che venga garantita la visibilità del campionato come come lo era prima. Poi c'è anche la questione economica e certamente è importante ma se si garantisce la stessa visibilità. È importante che si possa raggiungere tutta l'Italia, ma sono sicuro che se vincerà DAZN sarà in grado di attrezzarsi per questo obiettivo". Brevemente anche sul format della Serie A: "Forse è arrivato il momento di ripensare qualcosa da tanti punti di vista".