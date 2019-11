Torino, Cairo: "L'Inter può rendere più incerta la Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso di un forum organizzato a Marbella dal quotidiano spagnolo Marca e dedicato all'importanza dei campionati nazionali, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della differenza che vige ormai da anni nel campionato italiano tra la Juventus e le altre squadre, anche e soprattutto sul piano economico: "In Italia abbiamo una situazione in cui un club, la Juve, guadagna molto di più degli altri. Il secondo club in classifica guadagna circa la metà dei bianconeri. Questo dà ai bianconero un vantaggio economico molto importante che si riflette sul campionato: stanno vincendo il campionato da 8 anni. Sarebbe meglio un campionato come quello inglese, con più competitività. Quest'anno c'è l'Inter che può creare qualche incertezza in più, ma negli ultimi anni il campionato italiano non è stato divertente. I cambiamenti sono necessari perché, alla fine, tutto dipende dal reddito. Esiste una relazione diretta tra i campionati vinti e gli stipendi. La Juventus spende 86 milioni di euro di stipendi ogni trimestre. Sono 350 all'anno, non esiste. Il Torino arriva a 50 in tutto l'anno, ed è già una cifra record; eppure non è nulla in confronto alla Juve".

Cairo torna anche a ribadire la sua contrarietà al progetto della Superlega: "È importante difendere la lega nazionale perché ciò che la gente vuole è passione, rivalità, derby, tradizione ... La finale di Coppa Italia ha avuto lo stesso pubblico della finale di Champions League, con squadre molto meno importanti, quindi c'è interesse. Esiste e deve essere difeso. Sarebbe ingiusto e la gente non capirebbe una lega chiusa", riporta Fcinternews.it.