© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine dell'incontro del Toro Club a Mondovì ha parlato degli obiettivi granata, come raccolto da Tuttosport. "Siamo in una buona posizione di classifica ma non diciamo niente, perché l'importante è cercare di fare ancora buoni risultati. Anche il nostro settore giovanile sta facendo buone cose: la Primavera ha vinto la Supercoppa Italiana, siamo in finale di Coppa Italia, adesso abbiamo il Viareggio e in campionato siamo al terzo posto. Tutto questo che stiamo facendo sta dando risultati, ciò che conta adesso, per i nostri giocatori, è continuare a lavorare. Non vinceremo lo Scudetto del bilancio, però ci tenevo a puntare quello che non diciamo ma conosciamo. Sono scaramantico, non si dice. Abbiamo tutti la voglia di fare qualcosa di speciale".