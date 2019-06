Torino, chiesti 43 milioni per Verdi-Mario Rui. Piace anche Laxalt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino continua a seguire con grande attenzione Simone Verdi e Mario Rui, giocatori per i quali il Napoli ha fatto una valutazione complessiva di 43 milioni di euro. Una cifra che i granata considerano elevata, ma i margini per imbastire la doppia operazione ci sono.

Alternativa Laxalt - Se Verdi è un nome buono per i granata a prescindere, su Mario Rui esistono valutazioni in corso e le alternative non mancano. Una risponde al nome di Diego Laxalt, uruguayano del Milan considerato utile al gioco di Walter Mazzarri. E nell'operazione con i rossoneri potrebbe rientrare Kevin Bonifazi, centrale su cui la SPAL ha il diritto di riscatto con controriscatto in favore dei granata.