Torino, Comi: "Dobbiamo rimanere uniti per invertire la rotta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita delicata quella tra Brescia e Torino con entrambe le squadre che hanno assoluto bisogno di punti. I granata attraversano un periodo complicato, ma il tecnico Walter Mazzari, per il momento, non sembra rischiare come confermato dal direttore generale, Antonio Comi, ai microfoni di Sky Sport: "In questi momenti una squadra forte rimane unita e compatta ed è quello che stiamo facendo. Fiducia a Mazzarri? Adesso è fondamentale l'unione per venire fuori da questa situazione e invertire la rotta" ha dichiarato.